Путин назвал главную задачу стран-участниц ШОС

Владимир Путин подчеркнул роль Шанхайской организации сотрудничества в обеспечении стабильности в государствах-участницах и на границах этих стран. Такое мнение выразил президент России во время своего выступления в рамках саммита ШОС в Китае, передает РИА Новости.
«Разумеется, одной из приоритетных задач ШОС видится поддержание стабильности в странах-участницах и по периметру внешних границ», — отметил глава российского государства.
Путин также поддержал разработанную программу ШОС по противодействию экстремизму на ближайшие пять лет. Ее вынесли на заседание Совета организации. Россия, по словам президента РФ, готова оказать содействие в реализации этого документа.
Российский лидер также заявил о важности создаваемых новых структур в рамках ШОС. Это универсальный центр в Ташкенте и антинаркотический центр в Душанбе. Путин выразил надежду, что эти центры начнут функционировать очень скоро.
Ранее «МК» писал, что Владимир Путин сделал несколько важных заявлений на саммите ШОС.
