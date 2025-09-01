Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CDS: Мелони высказалась после скандала с якобы ее снимками на порносайте

Сайт, на котором были размещены якобы откровенные снимки премьера Италии, закрыли.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее сестра, политик из партии «Братья Италии» Арианна Мелони, нарушили молчание после публикации якобы их откровенных снимков на порнографическом сайте, пишет Corriere Della Sera.

«Я испытываю отвращение к тому, что произошло, и я хочу выразить свою солидарность и близость ко всем женщинам, которые были оскорблены, а также нарушена их частная жизнь менеджерами этого форума и его пользователями», — заявила премьер газете.

По ее словам, она доверяет компетентным органам, которые уже начали расследование. Мелони подчеркнула, что в таких случаях женщинам не стоит молчать, важно немедленно сообщать о нарушениях частной жизни.

«Печально видеть, что в 2025 году все еще есть те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и делать ее объектом сексистских и вульгарных оскорблений», — добавила итальянский премьер.

По данным издания, поддельные фотографии Мелони, ее сестры, а также еще нескольких известных женщин в Италии были размещены на одном из порнографических сайтов. За несколько минут их успели посмотреть сотни тысяч человек, менеджеры ресурса удалили снимки и закрыли сайт.

Ранее дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли заявила о намерении получить гражданство РФ.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше