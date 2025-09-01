CDS: Мелони высказалась после скандала с якобы ее снимками на порносайте

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее сестра, политик из партии «Братья Италии» Арианна Мелони, нарушили молчание после публикации якобы их откровенных снимков на порнографическом сайте, пишет Corriere Della Sera.
«Я испытываю отвращение к тому, что произошло, и я хочу выразить свою солидарность и близость ко всем женщинам, которые были оскорблены, а также нарушена их частная жизнь менеджерами этого форума и его пользователями», — заявила премьер газете.
По ее словам, она доверяет компетентным органам, которые уже начали расследование. Мелони подчеркнула, что в таких случаях женщинам не стоит молчать, важно немедленно сообщать о нарушениях частной жизни.
«Печально видеть, что в 2025 году все еще есть те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и делать ее объектом сексистских и вульгарных оскорблений», — добавила итальянский премьер.
По данным издания, поддельные фотографии Мелони, ее сестры, а также еще нескольких известных женщин в Италии были размещены на одном из порнографических сайтов. За несколько минут их успели посмотреть сотни тысяч человек, менеджеры ресурса удалили снимки и закрыли сайт.
