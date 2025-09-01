«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам — Прим.ред) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российские военные все активнее продвигаются на фронте.
На прошлой неделе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что войска с марта освободили более 3,5 тысячи квадратных километров и 149 населенных пунктов. Кроме того, он добавил, что российские военные продолжают безостановочное наступление практически по всей линии соприкосновения.