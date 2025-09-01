США потребовали от Европы ввести санкции против Индии

Согласно Axios, Вашингтон также настаивает на распространении аналогичных мер в отношении Китая. Источники издания в окружении Трампа отмечают, что, в то время как Великобритания и Франция демонстрируют конструктивную позицию, некоторые европейские страны пытаются переложить основные экономические издержки на США, не участвуя полноценно в процессе урегулирования.