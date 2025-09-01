Дмитриев рассказал про платежную систему ШОС, о которой объявил Путин на саммите

У государств-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) появится собственная платежная система. Эту информацию подтвердил Глава Российского фонда прямых инвестиций и помощник президента РФ Кирилл Дмитриев. Напомним, о создании системы ранее заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС.
Стоит отметить, что Владимир Путин уже прибыл в Китай. В первую очередь он прилетел туда с целью принять участие в саммите ШОС, которое проходит уже сегодня, 1 сентября. В ходе мероприятия лидеры стран обсудят вопросы создания нового мирового порядка и принципов неделимой безопасности.
