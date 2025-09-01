Путин прокатил индийского премьера Моди на своем «Аурусе»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди решили проехать к месту совместных переговоров в одном автомобиле — «Аурусе» российского лидера. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
Владимир Путин и Нарендра Моди решили вместе ехать в одном автомобиле. Это то, что произошло на наших глазах", — отметил он.
По словам Зарубина, решение о совместной поездке было принято всего за несколько минут до отъезда. И добавил, что об этом никто не знал.
Ранее «МК» писал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил удовлетворение от очередной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.