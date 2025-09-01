Владимир Путин перечислил условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости устранения глубинных причин украинского конфликта для достижения устойчивого урегулирования. С соответствующей позицией российский лидер выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Глава государства подчеркнул, что только ликвидация первоисточников кризиса может гарантировать долгосрочный и стабильный мир на Украине. В своей речи Путин акцентировал важность восстановления справедливого баланса в сфере международной безопасности. По его словам, этот элемент является неотъемлемой составляющей комплексного подхода к разрешению конфликта.
«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», — указал президент.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал, что для успешных переговоров между Россией и Украиной необходимо устранить основные причины кризиса. По его словам, Москва заинтересована в выполнении всех достигнутых за последние три года соглашений, однако Киев не исполняет свои обязательства.