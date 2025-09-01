Владимир Путин перечислил условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщал, что для успешных переговоров между Россией и Украиной необходимо устранить основные причины кризиса. По его словам, Москва заинтересована в выполнении всех достигнутых за последние три года соглашений, однако Киев не исполняет свои обязательства.