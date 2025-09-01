Колумбийских наемников, обвиняемых в участии в боях против Вооруженных Сил РФ в составе ВСУ, завербовали на Ближнем Востоке под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом «ТАСС» сообщил адвокат Максим Коротков-Гуляев.
По его словам, в Колумбии действуют рекрутинговые агентства, предлагающие работу в европейских странах. После подписания контракта людей направляют на Ближний Восток, где их встречают агенты британских спецслужб.
Именно на этом этапе осуществляется фактическая вербовка, подчеркнул собеседник агентства.
Затем завербованных лиц переправляют на Украину, где представители Службы безопасности Украины распределяют их по подразделениям в зависимости от готовности выполнять те или иные задачи, включая направление в карательные батальоны.
Ранее поступала информация, что регулярные подразделения ВСУ оставили колумбийских наемников на позициях в Днепровском районе. По данным российских силовых структур, украинские военные ограничиваются лишь информированием командования о подробностях гибели наемников и приблизительном месте нахождения тел иностранцев.
