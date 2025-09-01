Ричмонд
Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС

На саммите ШОС будет принята стратегия развития организации до 2035 года, отметил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость 2025 года для всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Я хотел бы выразить поддержку своим коллегам, которые высоко оценили усилия Китая в качестве председателя ШОС. Этот год действительно особенный для всех наших государств. 9 мая в Москве торжественно отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда нацистская Германия была разгромлена. А уже послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над японским милитаризмом», — заявил Путин на заседании Совета глав государств ШОС.

Президент России также сообщил, что в рамках саммита ШОС в Китае будет принята стратегия развития организации до 2035 года.

«На нашем заседании представлен значительный пакет документов. В Тяньцзиньской декларации отражены согласованные позиции стран-участниц по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки. Особое внимание стоит уделить стратегии развития ШОС до 2035 года, которая определит основные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере», — отметил Путин.

31 августа — 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стал крупнейшим за всю историю объединения. В мероприятии участвуют более 20 глав государств, а также представители международных организаций.

