Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС

«Я хотел бы выразить поддержку своим коллегам, которые высоко оценили усилия Китая в качестве председателя ШОС. Этот год действительно особенный для всех наших государств. 9 мая в Москве торжественно отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда нацистская Германия была разгромлена. А уже послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над японским милитаризмом», — заявил Путин на заседании Совета глав государств ШОС.