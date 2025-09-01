Путин назвал 2025 год особым для всех стран ШОС

Президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость 2025 года для всех стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Я хотел бы выразить поддержку своим коллегам, которые высоко оценили усилия Китая в качестве председателя ШОС. Этот год действительно особенный для всех наших государств. 9 мая в Москве торжественно отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда нацистская Германия была разгромлена. А уже послезавтра в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над японским милитаризмом», — заявил Путин на заседании Совета глав государств ШОС.
Президент России также сообщил, что в рамках саммита ШОС в Китае будет принята стратегия развития организации до 2035 года.
«На нашем заседании представлен значительный пакет документов. В Тяньцзиньской декларации отражены согласованные позиции стран-участниц по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки. Особое внимание стоит уделить стратегии развития ШОС до 2035 года, которая определит основные направления деятельности организации в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере», — отметил Путин.
31 августа — 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стал крупнейшим за всю историю объединения. В мероприятии участвуют более 20 глав государств, а также представители международных организаций.