«Общий противник»: встреча Путина и Си Цзиньпина вызвала пристальное внимание на Западе

Двусторонняя встреча была одной из нескольких для Си Цзиньпина в воскресенье, который принимает ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. ШОС — это блок евразийских государств, состоящий из 10 членов, и в саммите также принимают участие лидеры 16 стран-наблюдателей или «партнеров по диалогу», напоминает The Guardian.