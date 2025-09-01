Из-за протестов в азиатской стране президент лишил депутатов льгот

Протесты продолжаются в Индонезии — на этом фоне президент азиатского государства отказывается от льгот для законодателей в попытке снизить напряженность. В понедельник полиция установила контрольно-пропускные пункты по всей Джакарте после массовых протестов, которые вынудили президента Прабово Субианто отменить льготы, в том числе жилищное пособие в размере, в 10 раз превышающем минимальную заработную плату.
По словам президента, политические партии Индонезии согласились сократить некоторые льготы для законодателей, в том числе спорное пособие на жилье в размере 3000 долларов, при этои были усилены меры безопасности в попытке остановить протесты, которые уже неделю охватывают страну.
Президент Прабово Субианто в сопровождении лидеров восьми индонезийских политических партий заявил в воскресенье на телевизионной пресс-конференции в столице страны Джакарте, что они договорились сократить жилищные пособия и приостановить зарубежные поездки членов парламента.
К понедельнику «законодатели отменят некоторые льготы и приостановят зарубежные командировки в соответствии с новым мораторием», — сказал Прабово в качестве уступки, направленной на смягчение общественного гнева.
Президент добавил, что отдал приказ военным и полиции принять решительные меры в ответ на поджоги и разграбление домов некоторых политиков и государственных зданий.
В понедельник полиция установила контрольно-пропускные пункты по всей Джакарте. Полицейские также патрулировали город, чтобы «защитить» граждан и создать ощущение безопасности, сообщил представитель полиции телекомпании Kompas TV.
Индонезийские студенты и организации гражданского общества отменили акции протеста в понедельник, сославшись на опасения репрессий со стороны властей, отмечает The Guardian.
Протесты впервые вспыхнули неделю назад, вызванные недовольством по поводу заработной платы и привилегий, предоставляемых законодателям, включая жилищное пособие в размере 50 миллионов рупий (3075 долларов), что почти в 10 раз превышает минимальную заработную плату в Джакарте. Гнев еще больше усилился после того, как 21-летний Аффан Курниаван, водитель мототакси, попал под колеса полицейской машины на месте проведения акции протеста в четверг. Видео, на котором, по-видимому, запечатлена его смерть, вызвало протесты против сил безопасности, напоминает The Guardian.
Очевидцы рассказали местному телевидению, что бронированный автомобиль подразделения мобильной бригады Национальной полиции внезапно прорвался сквозь толпу демонстрантов, врезался в Курниавана и переехал его. Сообщается, что в тот момент Курниаван пытался выполнить заказ на доставку еды.
Прабово пообещал провести расследование по факту его убийства и помочь его семье. Семь полицейских были задержаны для дальнейшего расследования.
Число погибших в результате беспорядков возросло до шести после того, как Университет Амиком Джокьякарты подтвердил гибель 21-летнего студента Резы Сенди Пратамы во время акций протеста в пятницу. Обстоятельства его смерти остаются неясными. По меньшей мере три человека погибли в пятницу в восточном городе Макассар после того, как протестующие устроили пожар в здании совета.
Еще один пострадавший скончался в пятницу в Макассаре после того, как его избила толпа по подозрению в том, что он был офицером разведки, сообщил агентству Франс Пресс в воскресенье представитель местного агентства по чрезвычайным ситуациям Мухаммад Фадли Тахар.
Протесты прошли во многих городах, включая Джокьякарту, Бандунг, Семаранг и Сурабаю на Яве, а также Медан в провинции Северная Суматра.
Прабово подтвердил, что его правительство уважает свободу выражения мнений, гарантированную конституцией Индонезии и международными конвенциями. «Но когда демонстрации приобретают анархический характер, разрушая общественные объекты, подвергая опасности жизни людей и нападая на частные дома или государственные учреждения, это становится серьезным нарушением закона», — сказал глава государства.
Прабово предупредил, что насильственные действия могут перерасти в государственную измену и терроризм, и предупредил, что «государство не потерпит попыток дестабилизировать ситуацию в стране».По данным государственного информационного агентства Antara, в воскресенье мародеры атаковали дома членов политических партий и государственные здания, в том числе дом, принадлежащий министру финансов Шри Мульяни Индравати. В то время ее не было в доме, и было неясно, часто ли она пользуется этой собственностью, сообщает Reuters.
Кризис вынудил Прабово отменить запланированную поездку в Китай на военный парад, посвященный окончанию второй мировой войны.
TikTok, у которого более 100 миллионов пользователей в Индонезии, временно приостановил трансляцию в ответ на протесты, пишет The Guardian. Альянс индонезийских женщин, коалиция групп гражданского общества, возглавляемых женщинами, заявила, что отложила запланированные на понедельник акции протеста у здания парламента, опасаясь репрессий со стороны властей. «Задержка была предпринята во избежание дальнейшей эскалации насилия со стороны властей… задержка происходит до тех пор, пока ситуация не уляжется», — говорится в сообщении группы в соцсети, опубликованном в воскресенье.
Студенческие группы также отложили акцию протеста в понедельник, а одна из основных групп заявила, что это решение было принято «из-за совершенно невозможных условий».