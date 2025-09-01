Из-за протестов в азиатской стране президент лишил депутатов льгот

Прабово предупредил, что насильственные действия могут перерасти в государственную измену и терроризм, и предупредил, что «государство не потерпит попыток дестабилизировать ситуацию в стране».По данным государственного информационного агентства Antara, в воскресенье мародеры атаковали дома членов политических партий и государственные здания, в том числе дом, принадлежащий министру финансов Шри Мульяни Индравати. В то время ее не было в доме, и было неясно, часто ли она пользуется этой собственностью, сообщает Reuters.