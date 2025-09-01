Путин и Моди покинули заседание ШОС на одном автомобиле перед переговорами

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку заседания Совета глав государств — членов ШОС вместе, направляясь на двусторонние переговоры. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, отметив, что решение было принято неожиданно, и заранее об этом не знали даже организаторы. На чьем автомобиле лидеры отправились, уточнено не было.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее отмечал, что предстоящие переговоры станут первой личной встречей Путина и Моди в текущем году. До этого главы государств регулярно поддерживали контакт по телефону. Среди ключевых тем обсуждения значится подготовка к декабрьскому визиту российского лидера в Индию.
К работе подключатся и представители российской делегации. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая энергетику, торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции и взаимодействие в высокотехнологичных сферах, передает Telegram-канал Зарубина.
Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС, а также лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 04:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.