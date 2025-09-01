Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таранили украинский дрон: Камера сняла попытки наших ВДВ спасти ВСУшника, которого убивали свои

Боец ВСУ был убит сослуживцами во время сдачи в плен на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских десантников его спасти. Ужасающие кадры опубликовали в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Видео © Минобороны РФ.

Украинский солдат решил сдаться в плен, сделав белый флаг из футболки. Разведывательный дрон Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) указывал ему дорогу к позициям российских военных. В это время в небе появились украинские БПЛА и попытались ликвидировать ВСУшника, сбрасывая на него снаряд за снарядом.

«Новороссийские десантники с помощью FPV-дронов таранили дроны ВСУ, чтобы спасти сдающегося украинского военнослужащего. Но один из БПЛА противника достиг своей цели — солдат ВСУ был убит своими же сослуживцами», — рассказали в МО РФ.

Ранее украинские военные сдали ВС РФ координаты заградотядов. Бойцы 31-й бригады, выступившие в роли информаторов, оставили ряд позиций и отошли глубже на территорию Днепропетровской области. Это позволило российским силам эффективно нанести удар по заградительным подразделениям.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше