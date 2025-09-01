Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди и Путин уехали с саммита ШОС в одной машине

Путин и Моди вместе поехали к месту двусторонней встречи.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после завершения заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в одной машине поехали к месту двусторонней встречи. Об этом сообщил глава индийского правительства, отметив содержательность беседы с российским лидером.

«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательные», — написал премьер-министр индии в соцсети.

Как сообщается, Путин подвез коллегу к месту проведения двусторонки на своем Aurus.

Моди и Путин уехали с саммита ШОС в одной машине.

В начале августа этого года Моди рассказал о содержательной беседе с Путиным. По его словам, российский лидер ознакомил индийского коллегу с актуальными событиями, связанными с конфликтом на Украине.

Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Президент России не только примет участие в саммите ШОС, но и проведет двусторонние беседы с рядом иностранных лидеров, в том числе с Моди.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше