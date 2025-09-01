Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после завершения заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в одной машине поехали к месту двусторонней встречи. Об этом сообщил глава индийского правительства, отметив содержательность беседы с российским лидером.
«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным вместе отправились к месту нашей двусторонней встречи. Беседы с ним всегда содержательные», — написал премьер-министр индии в соцсети.
Как сообщается, Путин подвез коллегу к месту проведения двусторонки на своем Aurus.
Моди и Путин уехали с саммита ШОС в одной машине.
В начале августа этого года Моди рассказал о содержательной беседе с Путиным. По его словам, российский лидер ознакомил индийского коллегу с актуальными событиями, связанными с конфликтом на Украине.
Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Президент России не только примет участие в саммите ШОС, но и проведет двусторонние беседы с рядом иностранных лидеров, в том числе с Моди.