Германия обязана выплатить Польше репарации в рамках возмещения урона в годы Второй мировой войны. Такое заявление сделал президент государства Кароль Навроцкий в ходе выступления на полуострове Вестерплатте под Гданьском, посвященного 86-й годовщины начала ВМВ.
Политик заявил, что для построения партнерских отношений, основанных на правде и добрососедстве, необходимо урегулировать вопрос репараций со стороны ФРГ.
Он подчеркнул, что выплата репараций не должна рассматриваться как замена признания исторических событий.
«Польша, как государство на передовой, как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от Германии», — подчеркнул польский лидер.
Навроцкий также выразил уверенность, что премьер-министр и польские власти поддержат его позицию на международной арене, чтобы вместе с Германией обеспечить поистине благоприятное будущее для обеих республик.
Ранее в Германии прокомментировали нынешние действия Кароля Навроцкого к стране. Там заявили, что глава Польши явно занимает очень жесткую позицию по отношению к ФРГ и Евросоюзу, поскольку его больше волнуют интересы своего государства.