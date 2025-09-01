Ричмонд
Путин прокатил Моди по Китаю на своём Aurus

Президент России Владимир Путин прокатил премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры вместе отправились на переговоры на российском президентском «Аурусе», о чём индийский премьер рассказал у себя в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«После заседания саммита ШОС мы с президентом Путиным отправились к месту нашей двусторонней встречи», — написал Моди и отметил, что переговоры с главой РФ всегда получаются продуктивными.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Китае Владимир Путин ездит на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами, хотя в других странах номера обычно московские. Кстати, Нарендра Моди был рад встрече с российским президентом на саммите ШОС.

