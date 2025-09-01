URA.RU: Путин и Моди больше получаса общаются в «Аурусе»

Переговоры между Путиным и Моди были запланированы.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже более тридцати минут общаются в российском лимузине «Аурус». Об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
«Владимир Путин и Нарендра Моди уже полчаса общаются в “Аурусе” у входа во временную резиденцию главы российского государства», — сообщил корреспондент URA.RU. Визит Нарендры Моди в Россию проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который в этом году принимает город Тяньцзинь.
Переговоры между Путиным и Моди были запланированы, однако формат их начала стал неожиданностью. Как передал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, Путин и Моди отправились на переговоры в одном автомобиле — лимузине «Аурус».