URA.RU: Путин и Моди больше получаса общаются в «Аурусе»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже более тридцати минут общаются в российском лимузине «Аурус». Об этом передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.

Переговоры между Путиным и Моди были запланированы.

«Владимир Путин и Нарендра Моди уже полчаса общаются в “Аурусе” у входа во временную резиденцию главы российского государства», — сообщил корреспондент URA.RU. Визит Нарендры Моди в Россию проходит в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который в этом году принимает город Тяньцзинь.

Переговоры между Путиным и Моди были запланированы, однако формат их начала стал неожиданностью. Как передал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин, Путин и Моди отправились на переговоры в одном автомобиле — лимузине «Аурус».

