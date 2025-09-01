Госпереворот на Украине и безопасность России: главные заявления Путина на саммите ШОС 1 сентября

Президент подчеркнул, что Москва придерживается подхода, согласно которому ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой. «Для долгосрочного мира должны быть устранены первопричины конфликта», — отметил Путин. Он высоко оценил усилия Китая, Индии и других партнеров по ШОС в содействии урегулированию кризиса. «Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — добавил он.