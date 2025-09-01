Госпереворот на Украине и безопасность России: главные заявления Путина на саммите ШОС 1 сентября

Путин выступил на заседании Совета глав государств — членов ШОС.
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, отметив впечатляющие темпы развития организации. Глава государства заявил, что украинский кризис возник из-за государственного переворота в Киеве в 2014 году, поддержанного Западом, и попыток втянуть Украину в НАТО, что угрожает безопасности России. Он подчеркнул необходимость устранения этих первопричин для долгосрочного мира. Основные заявления Путина с саммита — в материале URA.RU.
Путин находится с четырехдневным визитом в Китае, где участвует в саммите ШОС, проходящем 31 августа — 1 сентября 2025 года в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». В ходе визита в КНР глава РФ принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также станет гостем военного парада, приуроченного к 80-летию победы народа Китая над японской оккупацией. На месте работают корреспонденты из кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Причины украинского кризиса.
Путин заявил, что украинский кризис возник не из-за действий России, а в результате государственного переворота в Киеве в 2014 году, поддержанного Западом, после которого было устранено руководство, выступавшее против вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Москва придерживается принципа, согласно которому ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет другой.
«Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — сказал президент.
Условия для мира.
Президент подчеркнул, что Москва придерживается подхода, согласно которому ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другой. «Для долгосрочного мира должны быть устранены первопричины конфликта», — отметил Путин. Он высоко оценил усилия Китая, Индии и других партнеров по ШОС в содействии урегулированию кризиса. «Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — добавил он.
Перспективы ШОС.
Путин отметил впечатляющие темпы развития ШОС, подчеркнув ее роль как платформы для равноправного и созидательного сотрудничества. Он заявил, что Россия ценит усилия партнеров по организации в укреплении глобальной стабильности. В ходе саммита президент планирует проинформировать коллег о результатах встречи с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию международных вопросов, включая ситуацию на Украине.