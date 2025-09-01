Трамп запланировал издать неконституционный указ о выдаче удостоверений личности

Трамп говорит, что планирует издать «неконституционный», как уверяют его критики, указ о выдаче удостоверений личности избирателям. Президент США также хочет запретить большинство голосований по почте из-за претензий, связанных с его проигрышем на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
Дональд Трамп заявил, что издаст исполнительный указ, обязывающий проводить идентификацию на всех выборах в США, и этот шаг, вероятно, будет оспорен в суде как неконституционный, прогнозирует The Guardian.
«Удостоверение личности избирателя должно присутствовать при каждом голосовании. НИКАКИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ! Я Издам Соответствующий Указ!», — пообещал президент США в своей социальной сети Truth поздно вечером в субботу.
Трамп также заявил, что хочет запретить всем голосовать по почте, за исключением тех, кто тяжело болен или находится на военной службе, отмечает The Guardian.
Конституция США предоставляет основные полномочия по регулированию выборов в штатах США, в то же время наделяя Конгресс полномочиями принимать законы о выборах или подзаконные акты. Это не дает президенту явных полномочий регулировать голосование, напоминает The Guardian.
Инициатива Трампа по реформированию системы голосования основана на заявлениях о том, что выборы 2020 года, которые он проиграл, были украдены у него. Ранее в этом месяце Трамп заявил, что только в США используется голосование по почте. Десятки стран допускают, по крайней мере, ту или иную форму голосования по почте.
Сам Трамп использовал избирательные бюллетени по почте, пишет The Guardian. На выборах 2024 года в 14 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, явка избирателей по почте превысила 30%, причем Трамп победил в половине этих штатов, включая Юту, где явка избирателей по почте составила 91,5% и за выборами в которой наблюдали республиканцы.
Примерно в 36 штатах США действуют законы, требующие от избирателей предъявлять документы, удостоверяющие личность, на избирательных участках, а в остальных штатах и Округе Колумбия используются другие формы проверки личности. Мошенничество на выборах встречается невероятно редко, и было доказано, что законы об удостоверении личности непропорционально сильно влияют на меньшинства, людей с низким доходом и избирателей-инвалидов.
«До 11 процентов избирателей, имеющих право голоса, не имеют удостоверений личности, которые требуются в штатах со строгими требованиями к удостоверениям личности, и этот процент еще выше среди пожилых людей, меньшинств, людей с ограниченными возможностями, избирателей с низким доходом и студентов», — говорится в отчете Центра правосудия Бреннана.
Предыдущая попытка Трампа потребовать подтверждения гражданства для участия в голосовании была заблокирована федеральным судьей в июне 2025 года, поскольку закон рисковал лишить избирательных прав миллионы американцев, у которых нет паспортов, могут не иметь легкого доступа к свидетельствам о рождении, а миллионы замужних женщин, сменивших имя, могут не иметь при себе документов о гражданстве. текущее юридическое название.
Правоприменительная практика, вероятно, затронет десятки миллионов американцев, которые в каждом избирательном цикле голосуют впервые или обновляют свои регистрационные данные. Около 146 миллионов американских граждан не имеют паспортов США, отмечает The Guardian.