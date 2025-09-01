Трамп запланировал издать неконституционный указ о выдаче удостоверений личности

Инициатива Трампа по реформированию системы голосования основана на заявлениях о том, что выборы 2020 года, которые он проиграл, были украдены у него. Ранее в этом месяце Трамп заявил, что только в США используется голосование по почте. Десятки стран допускают, по крайней мере, ту или иную форму голосования по почте.