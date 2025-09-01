Ричмонд
Моди заявил, что общение с Путиным всегда содержательно

После заседания глав государств ШОС Путин и Моди поехали к месту их двусторонней встречи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его беседы с президентом России Владимиром Путиным всегда содержательны.

«Разговоры с ним всегда содержательны», — написал индийский лидер на своей странице в социальной сети X*.

Он также сообщил, что после заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поехал вместе с Путиным к месту их двусторонних переговоров.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
