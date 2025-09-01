Моди заявил, что общение с Путиным всегда содержательно

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его беседы с президентом России Владимиром Путиным всегда содержательны.
«Разговоры с ним всегда содержательны», — написал индийский лидер на своей странице в социальной сети X*.
Он также сообщил, что после заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поехал вместе с Путиным к месту их двусторонних переговоров.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
