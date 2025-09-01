Ричмонд
ШОС учредит Банк развития

Страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества по итогам саммита ШОС в китайском Тяньцзине решили учредить Банк развития ШОС. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам переговоров глав государств.

Источник: Life.ru

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», — сказано в совместной декларации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взаиморасчёты между странами Шанхайской организации сотрудничества всё чаще проводятся в национальной валюте. Он также добавил, что промышленное производство стран-участниц ШОС вскоре вырастет на 4,6%. А его помощник Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшем будущем российские банковские карты обретут новую силу на международной арене.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
