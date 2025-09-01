ШОС учредит Банк развития

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», — сказано в совместной декларации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взаиморасчёты между странами Шанхайской организации сотрудничества всё чаще проводятся в национальной валюте. Он также добавил, что промышленное производство стран-участниц ШОС вскоре вырастет на 4,6%. А его помощник Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшем будущем российские банковские карты обретут новую силу на международной арене.