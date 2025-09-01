Ричмонд
Axios: США призвали Европу ввести такие же санкции против Индии

США обратились к странам Европы с просьбой принять в отношении Индии санкции, аналогичные американским, в том числе согласовать полное прекращение всех поставок нефти и газа. Об этом сообщает Axios. Аналогичную информацию приводят источники India Today. По данным СМИ, американская администрация также хочет, чтобы Европа ввела дополнительные пошлины на товары из Индии, как это сделали США.

Источник: AP 2024

Представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, но при этом якобы тайно пытаются «свести на нет» результаты российско-американского саммита на Аляске. «Европейцы не могут затягивать эту войну и оправдывать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая, что Америка будет нести расходы», — сказал Axios неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.

27 августа вступили в силу дополнительные 25-процентные пошлины США на импорт из Индии. Теперь ставка для Индии составляет 50%. Ввод тарифов Белый дом объяснил тем, что Нью-Дели закупает нефть у Москвы, косвенно спонсируя тем самым продолжение военной операции на Украине. Как обратило внимание The Wall Street Journal, санкции США не коснулось главного индийского импортера нефтяных продуктов из России — Reliance Industries.

