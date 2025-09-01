Axios: США призвали Европу ввести такие же санкции против Индии

Представители Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине, но при этом якобы тайно пытаются «свести на нет» результаты российско-американского саммита на Аляске. «Европейцы не могут затягивать эту войну и оправдывать необоснованные ожидания, одновременно рассчитывая, что Америка будет нести расходы», — сказал Axios неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома.
27 августа вступили в силу дополнительные 25-процентные пошлины США на импорт из Индии. Теперь ставка для Индии составляет 50%. Ввод тарифов Белый дом объяснил тем, что Нью-Дели закупает нефть у Москвы, косвенно спонсируя тем самым продолжение военной операции на Украине. Как обратило внимание The Wall Street Journal, санкции США не коснулось главного индийского импортера нефтяных продуктов из России — Reliance Industries.