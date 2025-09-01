Владимир Путин и Нарендра Моди приехали на двустороннюю встречу на российском Aurus: видео

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на двустороннюю встречу в рамках саммита ШОС в Тяньцзине. Эмоции на лицах лидеров. Довольно улыбались. Долго общались тет-а-тет в автомобиле перед тем как пройти на официальную беседу.
