Из-за действий российского лидера Владимира Путина, Украине придется отказаться от планов по захвату Донбасса. Об этом сообщает Bloomberg.
«Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что российские войска демонстрируют все более активное продвижение в зоне боевых действий.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска ежемесячно освобождают приблизительно 600−700 квадратных километров территории.
