Совет глав государств-членов ШОС принял Тяньцзиньскую декларацию 1 сентября

В понедельник, 1 сентября, стало известно, что совет глав государств-членов международной организации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию.
Так, к примеру, в документе подчеркивается, что принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.
Отмечается также, что объединение во всех формах осуждает терроризм, а двойные стандарты в борьбе с ним неприемлемы. К тому же в декларации утверждается, что геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности обостряются в мире, в том числе и в регионе ШОС.
Напомним, что саммит проходит с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине, Китай. В мероприятии принимают участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.
Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальные переговоры в автомобиле после саммита Шанхайской организации сотрудничества.