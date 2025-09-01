Ричмонд
Совет глав государств-членов ШОС принял Тяньцзиньскую декларацию 1 сентября

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине, Китай.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 1 сентября, стало известно, что совет глав государств-членов международной организации Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрил Тяньцзиньскую декларацию.

Так, к примеру, в документе подчеркивается, что принципы невмешательства во внутренние дела и неприменения силы являются основой устойчивого развития международных отношений.

Отмечается также, что объединение во всех формах осуждает терроризм, а двойные стандарты в борьбе с ним неприемлемы. К тому же в декларации утверждается, что геополитическая конфронтация, вызовы и угрозы для безопасности и стабильности обостряются в мире, в том числе и в регионе ШОС.

Напомним, что саммит проходит с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине, Китай. В мероприятии принимают участие более 20 лидеров, а также представители международных организаций.

Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели неформальные переговоры в автомобиле после саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше