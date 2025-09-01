Ядерка, угроза ИИ, оружие в космосе: Лидеры ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

В декларации ШОС приняла решение объединить статусы «наблюдатель» и «партнёр по диалогу». Организация также выступила с осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях и подчеркнула неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним. В документе участницы Шанхайской организации сотрудничества решительно осудили удары США и Израиля по Ирану в июне 2025 года, указав на недопустимость нанесения повреждений ядерной инфраструктуре в период военных конфликтов. Помимо того, ШОС поддерживает усилия по поддержанию мира и развития Афганистана. Также лидеры выступают за мирное использование космоса и сохранение космического пространства свободным от любого оружия. Ещё один важный пункт — страны будут вместе работать над предотвращением рисков, связанных с ИИ.