Ядерка, угроза ИИ, оружие в космосе: Лидеры ШОС приняли Тяньцзиньскую декларацию

Декларация стала центральным документом встречи на высшем уровне, проходящей 31 августа — 1 сентября. Участие в саммите глав государств принимает в том числе президент России Владимир Путин. Всего в Тяньцзинь на встречу приехали лидеры более чем 20 стран и представители 10 международных организаций.
В декларации ШОС приняла решение объединить статусы «наблюдатель» и «партнёр по диалогу». Организация также выступила с осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях и подчеркнула неприемлемость двойных стандартов в борьбе с ним. В документе участницы Шанхайской организации сотрудничества решительно осудили удары США и Израиля по Ирану в июне 2025 года, указав на недопустимость нанесения повреждений ядерной инфраструктуре в период военных конфликтов. Помимо того, ШОС поддерживает усилия по поддержанию мира и развития Афганистана. Также лидеры выступают за мирное использование космоса и сохранение космического пространства свободным от любого оружия. Ещё один важный пункт — страны будут вместе работать над предотвращением рисков, связанных с ИИ.
«Государства-члены, опираясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН “Укрепление международного сотрудничества в области наращивания потенциала искусственного интеллекта”, подчёркивают, что все страны имеют равные права на развитие и использование ИИ. Они отметили готовность совместно работать над предотвращением рисков в целях постоянного повышения безопасности, подотчётности, надёжности, прозрачности, инклюзивности, доверительности, справедливости технологий искусственного интеллекта во благо всего человечества», — говорится в документе.
Также в декларации лидеры стран ШОС решительно осудили действия, следствием которых стали многочисленные жертвы среди мирного населения в секторе Газа, а также указали на катастрофичность сложившейся гуманитарной ситуации в анклаве. Кроме того, они выступили за неукоснительное соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В другом пункте ШОС призывает реформировать ООН, чтобы адаптировать её к сегодняшним реалиям. При этом лидеры приветствовали ежегодно принимаемую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.
Президент России Владимир Путин выступил сегодня на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Он объявил о проведении очередного заседания Совета глав правительств объединения в Москве в ноябре 2025 года. Также российский лидер затронул тему украинского кризиса. Он выразил надежду на то, что договорённости, достигнутые в ходе недавних переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске, будут способствовать мирному урегулированию.