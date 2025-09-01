Ричмонд
Начались переговоры Путина и Моди в Тяньцзине

В китайском Тяньцзине стартовала встреча российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Кремле.

Глава государства отметил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного документа, в котором отмечен выход отношений России и Индии на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.

— Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах, — цитирует Путина Telegram-канал Кремля.

Ранее президент России и премьер-министр Индии покинули площадку заседания Совета глав государств — членов ШОС вместе, направляясь на двусторонние переговоры.

Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС. Также лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 4:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.

