Путин поздравил Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана

Путин выразил уверенность, что РФ и Узбекистан продолжат наращивать взаимовыгодные связи.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиеева с Днём независимости этой респбулики, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Шавкат Миромонович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны — Дня независимости…» — говорится в документе.

Российский лидер выразил уверенность, что РФ и Узбекистан продолжат наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях. Путин обратил внимание, что указанная деятельность отвечает интересам народов обеих стран.

Кроме того, по словам президента РФ, это позволяет укрепить безопасность и стабильность в Центральной Азии. Российский лидер также отметил, что Узбекистан достиг значительных достижений в социальной и экономической сферах.

Путин добавил, что республика продолжает завоевывать авторитет на мировой арене, внося конструктивный вклад в решение многих важных вопросов региональной и международной политики.

Напомним, 27 августа МИД РФ сообщил, что глава ведомства Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым актуальные вопросы отношений Москвы и Ташкента. Участники разговора также обменялись мнениями по вопросам международной повестки и региональной безопасности.

