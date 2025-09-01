На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была принята Тяньцзиньская декларация, в которой не упоминается украинский кризис. Об этом свидетельствует текст на английском языке, опубликованный Министерством иностранных дел Индии.
Ранее совет глав государств-членов ШОС утвердил Тяньцзиньскую декларацию. В документе также отмечается, что страны организации выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера.
Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации, также пояснял, что документ представляет собой объединенные подходы к актуальным вопросам региональной и международной повестки, включая экономическую сферу. Также там определены цели работы организации по каждому из направлений ее деятельности.