«Си Цзиньпин и Путин стоят плечом к плечу»: что увидели на Западе

Комментарии Си Цзиньпина, подчеркивает CNN, прозвучали во время выступления в понедельник, которое является центральным событием двухдневного саммита, организованного с целью подчеркнуть глобальное лидерство Китая и его тесное и прочное партнерство с Россией, когда два соседа стремятся изменить баланс мировой мощи в свою пользу за счет США и их союзников.