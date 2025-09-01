«Си Цзиньпин и Путин стоят плечом к плечу»: что увидели на Западе

«Си и Путин стоят плечом к плечу, в то время как Китай позиционирует себя в качестве альтернативного мирового лидера», — так озаглавлен материал CNN из китайского Тяньцзина, где проходит саммит ШОС.
Китайский лидер Си Цзиньпин назвал свою страну движущей силой глобальной экономической стабильности и пообещал выделить сотни миллионов долларов на поддержку своих партнеров в то время, как американский президент Дональд Трамп ведет глобальную тарифную войну и сокращает иностранную помощь в рамках своей политики «Америка превыше всего».
Комментарии Си Цзиньпина, подчеркивает CNN, прозвучали во время выступления в понедельник, которое является центральным событием двухдневного саммита, организованного с целью подчеркнуть глобальное лидерство Китая и его тесное и прочное партнерство с Россией, когда два соседа стремятся изменить баланс мировой мощи в свою пользу за счет США и их союзников.
«Мы должны использовать преимущества наших крупных рынков и экономическую взаимодополняемость между государствами-членами и способствовать упрощению процедур торговли и инвестиций», — заявил Си Цзиньпин мировым лидерам в китайском портовом городе Тяньцзинь на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поддерживаемой Пекином и Москвой.
Китайский лидер пообещал выделить государствам-членам ШОС в этом году 2 миллиарда юаней (280 миллионов долларов) в виде грантов, а также создать Банк развития ШОС, чтобы обеспечить «более прочную основу» для безопасности и экономического сотрудничества между странами блока.
Не называя Соединенные Штаты, Си Цзиньпин пообещал выступить против «гегемонизма», «менталитета времен холодной войны» и «практики запугивания» в обращении к политическим тяжеловесам со всего мира, включая президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эти фразы часто используются Си Цзиньпином для критики того, что он считает мировым порядком, возглавляемым США и их западными союзниками, напоминает CNN.
Саммит является демонстрацией более тесных связей между Китаем и Россией, а также дружбы, которую на протяжении многих лет поддерживали их два лидера.
Глубокое личное взаимопонимание между двумя лидерами проявилось в воскресенье вечером, когда Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для присутствовавших лидеров, отмечает CNN.
На кадрах, опубликованных российским информационным агентством РИА, видно, как Си Цзиньпин и Путин оживленно жестикулируют и улыбаются во время беседы на мероприятии, демонстрируя другую сторону обычно сдержанного китайского лидера и его теплое и непринужденное поведение в общении со своим российским коллегой.
Затем они вместе прошлись плечом к плечу после того, как сфотографировались рядом с другими собравшимися лидерами, причем Си Цзиньпин жестом пригласил Путина пройти с ним мимо остальных, как показали кадры, опубликованные Кремлем.
Саммит ШОС также является первой возможностью для лидеров встретиться после встречи Путина с Трампом на Аляске в начале этого месяца, и он проводится в то время, когда Путин сопротивляется давлению Запада, требующему прекратить его наступление на Украине, отмечает CNN.
Наблюдатели говорят, что Си Цзиньпин рассматривает саммит и масштабный военный парад, который он проведет в среду в Пекине, на котором, как ожидается, будут присутствовать Путин, Ким Чен Ын из Северной Кореи, а также около двух десятков других лидеров, как крайне своевременный дипломатический шаг.
В то время как Трамп пугает страны своей глобальной торговой войной и отказывается от участия в международных организациях и иностранной помощи, Пекин считает, что США подрывают международный порядок, над созданием которого он работал, и видит возможность расширить свое собственное видение в качестве альтернативы.
Китайские официальные лица назвали саммит ШОС крупнейшим, заявив в преддверии мероприятия, что в нем примут участие 20 лидеров со всей Азии и Ближнего Востока. Помимо России, Китая и Индии членами ШОС являются Иран, Пакистан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, напоминает CNN.