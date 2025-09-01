Моди выразил поддержку Путину в украинском конфликте

Путин и Моди проводят переговоры в Китае.
Индия приветствует недавние усилия для установления мира на Украине и выступает за поиск путей достижения этой цели. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Тяньцзине.
«Индия приветствует все недавно приложенные усилия для установления мира на Украине, нужно искать пути для достижения этой цели», — подчеркнул Моди. Трансляция переговоров ведется на телеканале «Россия 24». Моди также отметил, что тесное сотрудничество Индии и России играет ключевую роль в укреплении многополярного миропорядка.
Перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Моди, он всегда рад возможности пообщаться с российским лидером. Как сообщает корреспондент телеканала ВГТРК Павел Зарубин, после переговоров с главами государств Владимир Путин и Нарендра Моди отправились на дальнейшие переговоры в Тяньцзине на одном автомобиле — российском лимузине «Аурус».
В рамках визита в КНР президент Российской Федерации примет участие в заседаниях саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также посетит военный парад, посвященный 80-й годовщине победы Китая над японской оккупацией. Помимо этого, в планах Владимира Путина значатся отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.