США требуют от Европы решительных действий: Вашингтон хочет остановить поставки энергоресурсов в Индию

Администрация Соединенных Штатов обратилась к европейским странам с официальной просьбой ввести санкционные меры против Индии, аналогичные американским ограничениям. Об этом сообщает новостной портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации издания, Вашингтон требует от европейских партнеров решительных действий, а именно согласовать полное прекращение всех поставок нефти и газа в Индию. Кроме того, американская сторона ожидает введения дополнительных пошлин на индийские товары по образцу уже принятых в США мер.
Анонимный высокопоставленный представитель Белого дома выразил недовольство позицией некоторых европейских лидеров. По его словам, они публично поддерживают усилия президента Дональда Трампа и «хотят, чтобы США понесли все расходы», при этом не участвуя в процессе урегулирования. Чиновник подчеркнул, что европейские страны не могут одновременно затягивать конфликт и рассчитывать на американское финансирование.
Напомним, что 25-процентная пошлина на импорт индийских товаров, введенная президентом США Дональдом Трампом, официально вступила в силу 27 августа. При этом Индия, получившая от США импортные пошлины, демонстрирует отсутствие готовности к односторонним уступкам в пользу Вашингтона.