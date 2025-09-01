США требуют от Европы решительных действий: Вашингтон хочет остановить поставки энергоресурсов в Индию

Анонимный высокопоставленный представитель Белого дома выразил недовольство позицией некоторых европейских лидеров. По его словам, они публично поддерживают усилия президента Дональда Трампа и «хотят, чтобы США понесли все расходы», при этом не участвуя в процессе урегулирования. Чиновник подчеркнул, что европейские страны не могут одновременно затягивать конфликт и рассчитывать на американское финансирование.