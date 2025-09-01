Ричмонд
Моди заявил, что в Индии с нетерпением ждут приезда Путина в декабре

Путин поедет в Индию для проведения ежегодного двустороннего саммита.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что в его стране с нетерпением ждут визита президента России Владимира Путина, который должен состояться в декабре этого года. Российский лидер прибудет для проведения ежегодного двустороннего саммита.

«В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счету ежегодном саммите между нашими странами», — сказал он на двусторонней встрече с российским лидером.

Путин в свою очередь отметил уровень особого привилегированного стратегического партнерства России и Индии.

Напомним, перед двусторонней встречей с российским лидером после завершения заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Моди отметил, что беседы с Путиным всегда содержательны.

Как писал сайт KP.RU, Путин и Моди поехали к месту двусторонней встречи в одной машине. Сообщалось, что российский лидер подвез коллегу до места на своем Aurus.

