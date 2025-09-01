Ричмонд
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл на переговоры с Путиным в рамках ШОС: видео

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл на двустороннюю встречу с российским лидером в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Ранее Пезешкиан уже выступил саммите, предложив создать комитет глав министерств иностранных дел стран-членов ШОС для оперативного разрешения кризисов, угрожающих миру и безопасности на Ближнем Востоке. По его словам, комитет должен иметь возможность немедленного созыва заседания по запросу любого члена организации при возникновении потенциальных или реальных кризисов. Перед вылетом в Китай президент Ирана отмечал, что саммит ШОС является важной возможностью для укрепления многостороннего сотрудничества и развития регионального взаимодействия между государствами-членами.

Перед вылетом в Китай президент Ирана отмечал, что саммит ШОС является важной возможностью для укрепления многостороннего сотрудничества и развития регионального взаимодействия между государствами-членами.

