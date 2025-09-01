Началась беседа Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди: видео

Путину и Моди начали двустороннюю встречу, детали которой ранее раскрыл помощник российского президента Юрий Ушаков. Он отметил, что это будет первая личная встреча лидеров в этом году, несмотря на регулярные телефонные контакты между ними. Особое внимание на переговорах планируется уделить подготовке визита Путина в Индию, запланированного на декабрь 2025 года.
