ФСБ задержала жителя Тамбовской области, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

В понедельник, 1 сентября, стало известно о задержании жителя Тамбовской области, который сотрудничал со специальными службами Украины. Об этом сообщают представители ФСБ России. Возбуждено уголовное дело.
С украинской стороной он установил контакт через мессенджер Telegram. Там же и согласился им помогать. Известно, что гражданин РФ 1987 года рождения заранее извлек из подготовленного тайника составные части технического оборудования, которые предназначены для дистанционного управления, а также активации средств совершения диверсионно-террористических актов.
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия по данному делу. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Как KP.RU писал ранее, ФСБ РФ опубликовала видео задержания двух жителей Ярославской области, которых подозревают в госизмене. На записях виден момент задержания обвиняемых, которые впоследствии дали признательные показания.