ФСБ задержала жителя Тамбовской области, сотрудничавшего со спецслужбами Украины

С украинской стороной он установил контакт через мессенджер Telegram. Там же и согласился им помогать. Известно, что гражданин РФ 1987 года рождения заранее извлек из подготовленного тайника составные части технического оборудования, которые предназначены для дистанционного управления, а также активации средств совершения диверсионно-террористических актов.