Путин: отношения РФ и Индии находятся на уровне стратегического партнёрства

Моди подчеркнул, что сотрудничество РФ и Индии имеет большое значение для обеспечения глобального мира.

Отношения России и Индии вышли на уровень особого, привилегированного стратегического партнёрства, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с индийским лидером Нарендрой Моди.

«21 декабря (2025 года — прим. ред.) исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнёрства», — сказал он.

Президент РФ отметил, что российско-индийские связи активно развиваются, основываясь на этих принципах. Моди, в свою очередь, подчеркнул, что тесное сотрудничество России и Индии имеет большое значение для обеспечения глобального мира.

Он также добавил, что обе страны всегда шли вперед плечом к плечу даже при самых тяжелых обстоятельствах. Перед началом встречи с участием российской и индийской делегаций Путин и Моди побеседовали около часа в формате тет-а-тет.

Напомним, 21 августа президент России принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяна Джайшанкара. В ходе переговоров они обсудили предстоящие мероприятия в рамках российско-индийского диалога.

Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
