Между тем Кремль заявил, что европейские державы препятствуют усилиям президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине и что Россия продолжит свою операцию на Украине до тех пор, пока Москва не увидит реальные признаки того, что Киев готов к миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам российских государственных СМИ, что «европейская партия войны» продолжает препятствовать усилиям США и России в отношении Украины. «Мы готовы решить проблему политическими и дипломатическими средствами, — сказал Песков. — Но пока мы не видим взаимности со стороны Киева в этом вопросе. Поэтому мы продолжим специальную военную операцию».