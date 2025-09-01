Европа разрабатывает «довольно точные планы» по размещению многонациональных войск на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут поддерживаться силами и средствами США, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье.
«Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет обеспечено в рамках поддержки», — сказала фон дер Ляйен в интервью FT, добавив, что «это было очень ясно и неоднократно подтверждалось».
В материале говорится, что развертывание будет включать в себя потенциально десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы при поддержке США, включая системы контроля и командования, а также средства разведки и наблюдения. При этом добавляется, что эта договоренность была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и высокопоставленных европейских лидеров в прошлом месяце, отмечает The Guardian.
В интервью Financial Times президент Европейской комиссии заявила, что существует «четкая дорожная карта» возможного развертывания европейских военных на Украине. «Гарантии безопасности имеют первостепенное значение, — сказала немка. — У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме… И эта работа продвигается очень хорошо».
Фон дер Ляйен выступила с речью во время своего турне по восточным странам ЕС, расположенным рядом с Россией, в ходе которого она сосредоточила внимание на усилиях по увеличению расходов на национальную оборону и укреплению военной готовности континента. Ее заявление прозвучало на фоне планирования встречи европейских лидеров на этой неделе, на которой они намерены укрепить национальные обязательства перед западными силами, отмечает Financial Times.
Ожидается, что те, кто встречался с Трампом в Вашингтоне, соберутся в четверг в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона для продолжения дискуссий на высоком уровне, сообщили FT три дипломата, проинформированные о планах. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.
На прошлой неделе руководители военных ведомств из так называемой коалиции желающих встретились и, по словам Урсулы фон дер Ляйен, «разработали довольно точные планы», включая обсуждение «необходимых вопросов для эффективного наращивания войск». «Конечно, для этого всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из самых важных суверенных решений нации, — добавила немка. — Но ощущение срочности очень велико… Это продвигается вперед. Это действительно обретает форму».
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в воскресенье, что конфликт на Украине может продолжаться еще долго, и быстрое его прекращение за счет Киева не является возможным. В интервью немецкому общественному телеканалу ZDF Мерц, отвечая на вопрос, возможно ли прекращение огня в этом году, сказал, что он не теряет надежды, но «не питает иллюзий», и подчеркнул, что поддержка страны в защите от России является «абсолютным приоритетом».
«Мы пытаемся покончить с этим как можно быстрее. Но, конечно, не ценой капитуляции Украины. Вы могли бы закончить войну завтра, если бы Украина сдалась и потеряла свою независимость», — заявил Фриц Мерц.
Между тем Кремль заявил, что европейские державы препятствуют усилиям президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине и что Россия продолжит свою операцию на Украине до тех пор, пока Москва не увидит реальные признаки того, что Киев готов к миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам российских государственных СМИ, что «европейская партия войны» продолжает препятствовать усилиям США и России в отношении Украины. «Мы готовы решить проблему политическими и дипломатическими средствами, — сказал Песков. — Но пока мы не видим взаимности со стороны Киева в этом вопросе. Поэтому мы продолжим специальную военную операцию».