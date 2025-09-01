Путин заявил, что РФ и Индия активно развивают особое стратегическое партнерство

Россия и Индия сейчас активно занимаются развитием сотрудничества, которое основано на принципе особого привилегированного стратегического партнерства. Такое заявление сделал глава российского государства Владимир Путин во время встречи глав стран-участниц ШОС в Китае.
Президент напомнил, что 21 декабря исполняется ровно 15 лет со дня принятия совместного заявления Москвы и Нью-Дели, в котором говорится о выходе связей двух государств на более высокой уровень — особое привилегированное стратегическое партнерство.
«Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие», — высказался Путин.
Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве стран, он подчеркнул его устойчивый рост, а также отметил активное развитие туристических обменов.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщал, что в стране с большим ожиданием готовятся к приезду Владимира Путина, запланированному на декабрь. Известно, что российский лидер посетит Индию для участия в ежегодном двустороннем саммите.