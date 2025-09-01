Ричмонд
Стало известно, почему Путин приказал сменить номера на своём Aurus на китайские

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь на саммит ШОС передвигается на автомобиле Aurus («Аурус») с китайскими номерами, потому что в КНР «это обычная практика». Об этом в интервью kp.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — объяснил Песков. По его словам, президент РФ и его делегация в КНР живёт и работает по китайскому времени.

К слову, сегодня Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры вместе отправились на переговоры.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше