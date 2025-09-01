Стало известно, почему Путин приказал сменить номера на своём Aurus на китайские

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — объяснил Песков. По его словам, президент РФ и его делегация в КНР живёт и работает по китайскому времени.
К слову, сегодня Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры вместе отправились на переговоры.
