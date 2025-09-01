Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС

Лидер России отметил, что и для КНР, и для России 2025 год — период празднования 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны. Он уточнил, что ООН также отмечает 80 лет с момента образования, и напомнил, что один из ключевых принципов организации — право нации на самоопределение. Путин акцентировал внимание, что в основе ШОС также заложены принципы невмешательства во внутренние дела, уважение к независимости и национальным интересам.