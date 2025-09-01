Ричмонд
Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС

В Тяньцзине 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который собрал лидеров более 20 стран. Главы государств в своих выступлениях делают заявления, которые способны оказать влияние на политическую и экономическую ситуацию в мире. Собрали ключевые высказывания российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Что сказал на саммите ШОС Си Цзиньпин

Глава страны, принимающей саммит ШОС, заявил, что объединение следует расширять, и предложил направления его совершенствования:

  • укрепление солидарности и расширение сотрудничества;
  • применение преимуществ каждой страны для увеличения «развития и процветания региона»;
  • использование достоинств своих рынков для «взаимодополняемости экономик»;
  • упрощение процедур торговли и инвестиций;
  • сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, инноваций.

«Сообща двигаться к модернизации путем взаимной поддержки во имя общего будущего», — приводят слова Си Цзиньпина «Ведомости».

Лидер КНР также добавил, что страны ШОС должны активизировать культурно-гуманитарные обмены, чтобы сообща строить «цветущую цивилизацию».

Он подчеркнул, что распространение «исторической правды о Второй мировой войне» — обязанность всех государств.

Глава Китая заявил о запуске в работу Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Антинаркотический центр и Банк развития ШОС.

Политик призвал страны ШОС сохранять многополярное мироустройство и многостороннюю торговую систему.

Отдельно Си Цзиньпин остановился на участии Китая в развитии объединения. По его словам, вклад КНР в развитие экономики других государств объединения составил более $84 млрд, а годовой торговый оборот с участниками ШОС превысил $500 млрд.

Китайский лидер отметил, что КНР готовит порядка 100 социальных проектов для осуществления в нуждающихся в помощи странах блока. Китай выделит участникам ШОС в качестве безвозмездной грантовой поддержки 2 млрд юаней до конца года и 10 млрд юаней в течение трех лет.

Что сказал Владимир Путин в первый день саммита ШОС

О развитии ШОС

Лидер России отметил, что и для КНР, и для России 2025 год — период празднования 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны. Он уточнил, что ООН также отмечает 80 лет с момента образования, и напомнил, что один из ключевых принципов организации — право нации на самоопределение. Путин акцентировал внимание, что в основе ШОС также заложены принципы невмешательства во внутренние дела, уважение к независимости и национальным интересам.

Путин анонсировал следующую встречу членов ШОС в ноябре в Москве.

Президент РФ отметил развитие энергетического сотрудничества участников объединения в соответствии с принятой в 2024 году стратегией сотрудничества.

Политик уточнил, что ШОС может стать основой для формирования в Евразии современной системы стабильности и безопасности вместо устаревших евроцентричных и евроатлантических моделей.

Он назвал приоритетную задачу ШОС — поддержание стабильности в государствах объединения.

О конфликте на Украине

Владимир Путин назвал причины конфликта на Украине. Он уточнил, что противостояние между Киевом и Москвой возникло не в результате «нападения», а стало последствием украинского государственного переворота, когда от власти отстранили людей, которые отказывались от вступления страны в НАТО.

«Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — цитирует выступление Путина МИД России.

Российский лидер обратил внимание, что для урегулирования российско-украинского противостояния должны быть устранены первопричины конфликта. Он также обозначил принцип Кремля — ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другого государства.

Путин подчеркнул, что Россия ценит стремление Индии и Китая урегулировать украинский кризис.

Президент РФ также выразил надежду, что саммит с Дональдом Трампом на Аляске также открывает «дорогу к миру на Украине». Политик заверил, что предоставит коллегам по ШОС информацию об итогах встречи в Анкоридже.

В программу визита Путина в Китай 1 сентября включены двухсторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Также Путин встретится с главами правительств Камбоджи и Непала Хун Манетой и Кхадгой Прасадом Шармой Оли.

