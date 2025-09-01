Главные заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите ШОС

Что сказал на саммите ШОС Си Цзиньпин
Глава страны, принимающей саммит ШОС, заявил, что объединение следует расширять, и предложил направления его совершенствования:
- укрепление солидарности и расширение сотрудничества;
- применение преимуществ каждой страны для увеличения «развития и процветания региона»;
- использование достоинств своих рынков для «взаимодополняемости экономик»;
- упрощение процедур торговли и инвестиций;
- сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, инноваций.
«Сообща двигаться к модернизации путем взаимной поддержки во имя общего будущего», — приводят слова Си Цзиньпина «Ведомости».
Лидер КНР также добавил, что страны ШОС должны активизировать культурно-гуманитарные обмены, чтобы сообща строить «цветущую цивилизацию».
Он подчеркнул, что распространение «исторической правды о Второй мировой войне» — обязанность всех государств.
Глава Китая заявил о запуске в работу Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, Антинаркотический центр и Банк развития ШОС.
Политик призвал страны ШОС сохранять многополярное мироустройство и многостороннюю торговую систему.
Отдельно Си Цзиньпин остановился на участии Китая в развитии объединения. По его словам, вклад КНР в развитие экономики других государств объединения составил более $84 млрд, а годовой торговый оборот с участниками ШОС превысил $500 млрд.
Китайский лидер отметил, что КНР готовит порядка 100 социальных проектов для осуществления в нуждающихся в помощи странах блока. Китай выделит участникам ШОС в качестве безвозмездной грантовой поддержки 2 млрд юаней до конца года и 10 млрд юаней в течение трех лет.
Что сказал Владимир Путин в первый день саммита ШОС
О развитии ШОС
Лидер России отметил, что и для КНР, и для России 2025 год — период празднования 80-летнего юбилея окончания Второй мировой войны. Он уточнил, что ООН также отмечает 80 лет с момента образования, и напомнил, что один из ключевых принципов организации — право нации на самоопределение. Путин акцентировал внимание, что в основе ШОС также заложены принципы невмешательства во внутренние дела, уважение к независимости и национальным интересам.
Путин анонсировал следующую встречу членов ШОС в ноябре в Москве.
Президент РФ отметил развитие энергетического сотрудничества участников объединения в соответствии с принятой в 2024 году стратегией сотрудничества.
Политик уточнил, что ШОС может стать основой для формирования в Евразии современной системы стабильности и безопасности вместо устаревших евроцентричных и евроатлантических моделей.
Он назвал приоритетную задачу ШОС — поддержание стабильности в государствах объединения.
О конфликте на Украине
Владимир Путин назвал причины конфликта на Украине. Он уточнил, что противостояние между Киевом и Москвой возникло не в результате «нападения», а стало последствием украинского государственного переворота, когда от власти отстранили людей, которые отказывались от вступления страны в НАТО.
Российский лидер обратил внимание, что для урегулирования российско-украинского противостояния должны быть устранены первопричины конфликта. Он также обозначил принцип Кремля — ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет другого государства.
Путин подчеркнул, что Россия ценит стремление Индии и Китая урегулировать украинский кризис.
Президент РФ также выразил надежду, что саммит с Дональдом Трампом на Аляске также открывает «дорогу к миру на Украине». Политик заверил, что предоставит коллегам по ШОС информацию об итогах встречи в Анкоридже.
В программу визита Путина в Китай 1 сентября включены двухсторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Также Путин встретится с главами правительств Камбоджи и Непала Хун Манетой и Кхадгой Прасадом Шармой Оли.