Эрдоган напомнил Путину о приглашении в Турцию и сказал, что ждет его

В 2024 году Эрдоган неоднократно приглашал Путина в Турцию. Так, в марте он сказал, что визит российского президента ожидается после муниципальных выборов в стране, которые состоялись 31 марта. На прошлогоднем саммите ШОС, который прошел в Астане, Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в его страну для переговоров.