Эрдоган напомнил Путину о приглашении в Турцию и сказал, что ждет его

Выступая на встрече с Путиным, он напомнил о действующем приглашении и подчеркнул, что рассчитывает увидеть российского лидера в Турции.
«Мы ждем вас в нашей стране в ближайшее время… Мое приглашение остается в силе», — сказал Эрдоган Путину.
Президент Турции отметил, что страны связывают доверительные отношения, которые развиваются «без каких-либо испытаний». По его словам, переговоры о финансовом взаимодействии продолжаются в позитивном ключе.
«Наши технические переговоры идут в позитивном ключе, чтобы разработать альтернативные решения, которые не повредят интеграции наших финансовых институтов с международными рынками», — добавил Эрдоган.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли утром 1 сентября. Их встреча состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры Турции России планируют обсудить двустороннее сотрудничество и международные вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине.
В 2024 году Эрдоган неоднократно приглашал Путина в Турцию. Так, в марте он сказал, что визит российского президента ожидается после муниципальных выборов в стране, которые состоялись 31 марта. На прошлогоднем саммите ШОС, который прошел в Астане, Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в его страну для переговоров.