Советник Трампа возмущен встречей Моди с Путиным и Си Цзиньпином

Причина недовольства Наварро — не только поездка Нарендры Моди на саммит ШОС в Китае, где в программу визита премьер-министра Индии вошли переговоры с лидерами России и КНР. Ранее Индия не стала отказываться от покупки газа у России в обмен на снижение импортных пошлин в США. После такого шага Питер Наварро обвинил Нарендру Моди в участии в конфликте на Украине, так как Нью-Дели экономически поддерживает российскую сторону, закупая у нее энергоресурсы.