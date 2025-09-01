Ричмонд
Советник Трампа возмущен встречей Моди с Путиным и Си Цзиньпином

Советник американского президента по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро в интервью Fox News раскритиковал главу индийского правительства Нарендру Моди, который активно контактирует с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином во время саммита ШОС, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Питер Наварро в беседе с журналистом Fox News признал, что Нарендра Моди — «отличный» лидер, но выразил возмущение по поводу того, что он так тесно стал общаться с президентом России и председателем КНР.

«Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире», — приводит слова советника Трампа «Лента.ру».

По мнению Наварро, от наращивания экономических связей с Россией выигрывают лишь власти и крупные компании Индии, тогда как рядовые индийцы вынуждены из-за сотрудничества с российской стороной сталкиваться с экономическими проблемами.

Причина недовольства Наварро — не только поездка Нарендры Моди на саммит ШОС в Китае, где в программу визита премьер-министра Индии вошли переговоры с лидерами России и КНР. Ранее Индия не стала отказываться от покупки газа у России в обмен на снижение импортных пошлин в США. После такого шага Питер Наварро обвинил Нарендру Моди в участии в конфликте на Украине, так как Нью-Дели экономически поддерживает российскую сторону, закупая у нее энергоресурсы.

В Индии в ответ на 50% пошлины в США снизили ряд налоговых платежей и внесли корректировки в часть законов, чтобы помочь бизнесу справиться с последствиями решения американских властей.

