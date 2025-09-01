Что пишут зарубежные СМИ о визите Путина в Китай и саммите ШОС

В китайском портовом городе Тяньцзине 31 августа начался самый крупный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором принимают участие лидеры более 20 государств. За ним последуют череда встреч в верхах и масштабный военный парад в Пекине, приуроченный к 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Эти события вызвали пристальное внимание мировой прессы.

Источник: РИА "Новости"

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Программа первого из двух дней дипломатического форума включала приветственный прием от имени хозяев. Он открылся композицией «Подмосковные вечера», которая уже долгое время остается популярной в Китае. Кроме того, лидеры сделали «семейное» фото и пообщались в неформальном режиме.

По итогам форума в понедельник был подписан ряд документов, в том числе Тяньцзиньская декларация и Заявление в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Большинство зарубежных СМИ отметили, что саммит способствует усилению роли стран Глобального Юга и переформатированию нынешней модели мирового порядка с неизменным постепенным ослаблением влияния Запада.

Bloomberg

В воскресенье началось крупнейшее событие в дипломатическом календаре Китая в этом году: мировые лидеры собрались, чтобы наметить будущее возглавляемого Пекином блока, который хочет предложить альтернативу мировому порядку США.

Этот саммит дает Владимиру Путину возможность напрямую поговорить с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди об итогах его встречи на Аляске с Дональдом Трампом и перспективе достижения соглашения о прекращении конфликта на Украине.

Reuters

Путина во время редкого четырехдневного визита к соседу и крупнейшему торговому партнеру России местные высокопоставленные чиновники встречали на красной дорожке. Си воспользуется саммитом, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть международный порядок после того, как США утратят свое доминирование, и одновременно окажет дипломатическую поддержку России, пострадавшей от санкций.

Путин же содействует стремлению Си к созданию нового глобального порядка в области безопасности и экономики, который бросает вызов Соединенным Штатам.

The Star

В понедельник Си и Путин по очереди обрушились с критикой на Запад во время встречи евразийских лидеров на весьма показательном саммите ШОС.

Он позиционируется как незападный стиль сотрудничества и стремится стать альтернативой традиционным альянсам.

The Telegraph

Си приветствует Путина на кулуарном саммите «оси потрясений». Улицы Тяньцзиня увешаны официальными плакатами, пропагандирующими ШОС, на которых на китайском и русском языках написаны такие слова, как «взаимная выгода» и «равенство».

Саммит ШОС стал началом беспрецедентного четырехдневного зарубежного визита российского президента. Путин будет «главным гостем» на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Business Today

Путин и Моди отправились к месту двусторонней встречи в одном автомобиле. Это свидетельствует об их особенно хороших отношениях на фоне недовольства США продолжающимися закупками Индией российской нефти.

Кроме того, фотографы запечатлели трех лидеров — Путина, Моди и Си — оживленно беседующими и смеющимися, в то время как Трамп и его администрация особенно раздражены из-за стран БРИКС, которые, по их мнению, работают против интересов США.

NDTV

Моди в понедельник поделился фотографиями неформального общения с российским президентом на полях 25-го саммита ШОС в китайском Тяньцзине. На своей странице в соцсети Х Моди написал: «Всегда рад встретиться с президентом Путиным».

Моди и Путин также обменялись теплыми объятиями, которые были запечатлены на фотографии, ставшей вирусной.

CNN

Си и Путин стоят плечом к плечу, пока Китай пытается стать альтернативным мировым лидером. Саммит ШОС стал демонстрацией тесных связей между Китаем и Россией, а также дружбы, которую на протяжении многих лет поддерживали их лидеры.

В воскресенье вечером на приветственном банкете во время разговора с Путиным проявилась другая сторона обычно сдержанного китайского лидера и его теплое и непринужденное поведение в общении с российским коллегой.

ABC News

Китай 3 сентября проведет грандиозный военный парад с участием самых влиятельных лидеров мира, но президента США Трампа в списке приглашенных нет. Сообщается, что по обе стороны от Си на параде будут сидеть Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Визиты Путина и Кима в Китай ознаменуют крупный успех для китайского лидера: Си докажет растущее международное влияние своей страны не только как второй по величине экономики в мире, но и как растущего дипломатического титана.

Tagesschau

Хотя Путин оказался в изоляции на Западе после начала боевых действий на Украине, он нашел надежного союзника в лице Китая. Ожидается, что его визит в КНР будет способствовать дальнейшему углублению отношений Москвы и Пекина.