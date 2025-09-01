Что пишут зарубежные СМИ о визите Путина в Китай и саммите ШОС

Программа первого из двух дней дипломатического форума включала приветственный прием от имени хозяев. Он открылся композицией «Подмосковные вечера», которая уже долгое время остается популярной в Китае. Кроме того, лидеры сделали «семейное» фото и пообщались в неформальном режиме.
По итогам форума в понедельник был подписан ряд документов, в том числе Тяньцзиньская декларация и Заявление в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН. Большинство зарубежных СМИ отметили, что саммит способствует усилению роли стран Глобального Юга и переформатированию нынешней модели мирового порядка с неизменным постепенным ослаблением влияния Запада.
Bloomberg
В воскресенье началось крупнейшее событие в дипломатическом календаре Китая в этом году: мировые лидеры собрались, чтобы наметить будущее возглавляемого Пекином блока, который хочет предложить альтернативу мировому порядку США.
Reuters
Путина во время редкого четырехдневного визита к соседу и крупнейшему торговому партнеру России местные высокопоставленные чиновники встречали на красной дорожке. Си воспользуется саммитом, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть международный порядок после того, как США утратят свое доминирование, и одновременно окажет дипломатическую поддержку России, пострадавшей от санкций.
The Star
В понедельник Си и Путин по очереди обрушились с критикой на Запад во время встречи евразийских лидеров на весьма показательном саммите ШОС.
The Telegraph
Си приветствует Путина на кулуарном саммите «оси потрясений». Улицы Тяньцзиня увешаны официальными плакатами, пропагандирующими ШОС, на которых на китайском и русском языках написаны такие слова, как «взаимная выгода» и «равенство».
Business Today
Путин и Моди отправились к месту двусторонней встречи в одном автомобиле. Это свидетельствует об их особенно хороших отношениях на фоне недовольства США продолжающимися закупками Индией российской нефти.
NDTV
Моди в понедельник поделился фотографиями неформального общения с российским президентом на полях 25-го саммита ШОС в китайском Тяньцзине. На своей странице в соцсети Х Моди написал: «Всегда рад встретиться с президентом Путиным».
CNN
Си и Путин стоят плечом к плечу, пока Китай пытается стать альтернативным мировым лидером. Саммит ШОС стал демонстрацией тесных связей между Китаем и Россией, а также дружбы, которую на протяжении многих лет поддерживали их лидеры.
ABC News
Китай 3 сентября проведет грандиозный военный парад с участием самых влиятельных лидеров мира, но президента США Трампа в списке приглашенных нет. Сообщается, что по обе стороны от Си на параде будут сидеть Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Tagesschau
Хотя Путин оказался в изоляции на Западе после начала боевых действий на Украине, он нашел надежного союзника в лице Китая. Ожидается, что его визит в КНР будет способствовать дальнейшему углублению отношений Москвы и Пекина.