Путин: связи РФ с Индией развиваются в духе особого стратегического партнерства

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита ШОС. Перед заседанием лидеры коротко побеседовали и обнялись, а на встречу отправились вместе в российском «Аурусе». В автомобиле Путин и Моди беседовали тет-а-тет около часа. Комментируя прошедшую встречу, индийский премьер-министр назвал ее отличной. Президент РФ при этом отметил, что российско-индийское сотрудничество активно развивается. Как на встречу отреагировали в США — в материале «Газеты.Ru».