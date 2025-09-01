The Hill считает Джей Ди Вэнса наиболее вероятным преемником Дональда Трампа

В его пользу говорят молодость и должность в нынешней администрации, а их разногласия, кажется, остались в далеком прошлом и всеми уже забыты, отмечает издание. «Господин Вэнс часто вступает в полемику со СМИ, но у него не так много врагов внутри партии. Такие фигуры, как министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и директор ФБР Кэш Пател, куда более противоречивы», — пишет The Hill.