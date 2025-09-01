Полковник Ходаренок: ДНР может перейти под полный контроль России к концу осени

ВС РФ взяли под контроль уже 99,7% территории Луганской и 79% — Донецкой народных республик. И хотя ВСУ сейчас контролируют лишь чуть больше 20% территории ДНР, оставшаяся часть представляет собой мощный укрепленный район, где украинские бойцы намерены сражаться по принципу «ни шагу назад». Когда же российские военные смогут выйти на административные границы ДНР и почему рассуждения экспертов о конкретных сроках раздражают бойцов — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.