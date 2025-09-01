NYT узнала, с чем столкнулись США из-за конфликта на Украине

Как следовало из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости в июле, США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от «рискованных» иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине.