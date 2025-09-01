Bloomberg рассказал о «лимузинной дипломатии» Путина

Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Путин также неформально пообщался с американским коллегой в автомобиле. На этот раз лидеры сели не в Aurus Путина, а в Cadillac Трампа. Совместная поездка была экспромтом, а не запланированной частью визита: Трамп предложил гостю поехать на его автомобиле, и Путин согласился. Во время поездки президенты общались и смеялись.