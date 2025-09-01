Bloomberg рассказал о «лимузинной дипломатии» Путина

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС проехался в автомобиле Aurus с индийским премьером Нарендрой Моди, что стало очередным проявлением его «лимузинной диломатии». Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечает агентство, поездка Путина и Моди к месту проведения встречи длилась около 15 минут, после чего оба лидера еще 45 минут общались в машине. По данным Bloomberg, это изменило четко спланированную повестку дня и заставило организаторов изменить расписание.
Как отмечает Bloomberg, такие мероприятия позволяют Путину показывать Aurus мировым лидерам, что делает его одновременно и инструментом дипломатии, и «шансом повысить престиж российского автомобиля за рубежом».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в Пхеньяне в 2024 году, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Москве в 2024 году и президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси в Сочи в 2018 году также ездили в автомобиле Путина. Так у них появлялась возможность для неформальных бесед на мероприятиях, которые обычно очень четко структурированы, отмечает Bloomberg.
Путин в ходе официального визита в Китай будет передвигаться по стране на автомобиле Aurus с китайскими номерами. Он покинул аэропорт Тяньцзиня в этом автомобиле. Как пояснил Кремль, китайские номера использовали из-за правил принимающей стороны.
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске Путин также неформально пообщался с американским коллегой в автомобиле. На этот раз лидеры сели не в Aurus Путина, а в Cadillac Трампа. Совместная поездка была экспромтом, а не запланированной частью визита: Трамп предложил гостю поехать на его автомобиле, и Путин согласился. Во время поездки президенты общались и смеялись.