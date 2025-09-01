Путин на полях ШОС кратко пообщался с Рахмоном и Мирзиёевым

«[У Путина были] контакты на полях и ШОС, и ШОС+ с очень многими главами государств: это и Вьетнам только что, и были разговоры краткие с премьером Пакистана [Шахбазом Шарифом], и с президентом Таджикистана [Эмомали Рахмоном] переговорили, и перебросились словами с президентом Узбекистана [Шавкатом Мирзиёевым], хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине», — сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.