Путин на полях ШОС кратко пообщался с Рахмоном и Мирзиёевым

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«[У Путина были] контакты на полях и ШОС, и ШОС+ с очень многими главами государств: это и Вьетнам только что, и были разговоры краткие с премьером Пакистана [Шахбазом Шарифом], и с президентом Таджикистана [Эмомали Рахмоном] переговорили, и перебросились словами с президентом Узбекистана [Шавкатом Мирзиёевым], хотя намечена отдельная двусторонка в Пекине», — сказал представитель Кремля в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Чуть ранее стало известно о том, что российский лидер провел двустороннюю встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Общение на полях саммита в Тяньцзине, подчеркнул Песков, не кончается: «Лидеры активно используют такие мероприятия для того, чтобы общаться друг с другом».